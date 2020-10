Kendimi denizde sandım

İzmir'de önceki gün etkili olan gök gürültülü sağanakta, cadde ve sokaklar göle döndü. Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde yağmur sularına düşen tiyatrocu Yelena Shekalyova ise çevredekiler tarafından kurtarıldı.

10 DAKİKALIK MÜCADELE

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca görüntülendi. Yaşadıklarını anlatan Shekalyova, "Saat 16.00'da evden çıkıp provaya gidecektim. Yağmurdan dolayı biraz erken çıktım. Su basmış, kaydım. 2 metrelik bir dalga üstüme geldi. Kendimi denizde, denizin altında sandım. Yaklaşık 10 dakika sular altında kaldım. Bana çevredeki esnaf yardımcı oldu. Sulardan kurtuldum, kalktım ve eve dönmek istedim. Her taraftan dalgalar gelmeye devam ediyordu. Her yerim çamur içide kaldı" diye konuştu. Eve gittiğinde ilk olarak canının acımadığını belirten Shekalyova, "Zaman geçtikçe dizlerimde, dirseklerim ve bileklerimde ağrı hissetmeye başladım. İyi ki başımı vurmadım. Her sene burada bu sorunu yaşıyoruz. Yokuştan su hızla iniyor. Başka yokuşlar da olmasına rağmen özellikle burada hep aynı sorun var" dedi.





KEMERALTI DEGİL SU ALTI!

İŞ yerlerini su basan Kemeraltı Çarşısı esnafı, çarşıdaki altyapının iyileştirilmesini istiyor. Suların tahliye edilmesi için İZSU tarafından 2.5 aylık çalışma yapıldığını belirten esnaftan gelinlik mağazası sahibi Mevlüt Uygan, "Buraya bir kanal yapıldı ve suları tahliye etmesi için kanal içine motor koydular. Ancak yağmur yağdığında bu motor, suları otomatik olarak tahliye etmiyor. Gelip elle çalıştırmaları gerekiyor. Yağmur yağdığında da sel olduğu için de gelen giden olmuyor" dedi.





DILEK AGACI GIBI DIREK!

Yağmurun ardından Hipodrom alt geçidinde oluşan su birikintileri araçların plakalarının düşmesine neden oldu. Sağanağın son bulması ve suyun çekilmesi ile plakalar ortaya çıktı. Plakaları toplayan bazı vatandaşlar, diğer sürücülerin plakaları bulabilmesi için bir elektrik direğine tel yardımı ile astı. Elektrik direğine asılan plakalar, ortaya 'dilek ağacı'nı andıran görüntünün çıkmasına neden oldu.