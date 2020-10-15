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Haberler İzmir Zehir fabrikasında bidon bidon ölüm

fabrikasında bidon bidon ölüm

Türkiye'de 9 Ekim'den bu yana nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 47'ye çıkarken, polis ve jandarma ekiplerinin operasyonları da hız kesmeden devam ediyor.

Zehir fabrikasında bidon bidon ölüm
Giriş Tarihi: 15.10.2020

1 LİTRESİ 40 LİRA
İZMİR'DE 21 kişinin hayatını kaybettiği sahte içki ile ilgili yapılan operasyonlarda yasa dışı üretim yapan 20 kişiden 10'u tutuklandı. Jandarma'nın İzmir Kemalpaşa'da gerçekleştirdiği operasyonda ise tam donanımlı sahte rakı fabrikası İZMİR Jandarma ekipleri, Kemalpaşa ilçesinde istihbarat çalışması sonrası bir depoya yaptığı baskında sahte rakı fabrikası ile karşılaştı. Dev bir depo içinde üretim merkezi kuran sahte içki şebekesinin, bandrolden gerçek bilyeli şişelere, kapaktan ambalaj makinesine kadar hiçbir detayı atlamadığı görüldü. Adeta tam donanımlı içki fabrikası kuran zehir tacirlerinin, kolilerce sahte rakı stokladığı ortaya çıktı. İnsanların ölümüne neden olan sahte rakıların, market ve büfelere litresinin 40 ile 50 lira arasında satıldığı öğrenildi. Orijinal içki şişelerinde bulunan bilyeli sistemin bire bir kopyalanıp üretildiği depoda, şebekenin her noktaya güvenlik kamerası yerleştirdiği dikkat çekti.



KAÇAK FABRİKA
KEMALPAŞA'DAKİ yasa dışı üretim yapılan depoda 18 ton sahte içki, 18 ton etil alkol, 9 bin 922 boş şişe, 486 bin şişe kapağı, 6 damıtma, arıtma ve şişeleme makinesi, 2 üzüm sıkma ve 2 ambalaj makinesi, 41 bin 784 sahte bandrol, 1751 gerçek bandrol ve 2 milyon 500 bin marka etiketi ele geçirildi. Gözaltına alınan 18 şüpheliye işlem yapıldı.

FATİH ŞENDİL

Sahte içki operasyonlarında 6 günde 60 tutuklama Sahte içki nasıl zehirliyor? İlk belirtisi nedir?

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