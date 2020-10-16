Olay, sabah saatlerinde, Doğançay Mahallesi'nde meydana geldi. Ormanlık alanda hareketsiz yatan kişiyi görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla bölgeye gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, yerde yatanın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cansız bedenin, ailesinin dün kayıp ihbarında bulunduğu Haydar Eroğlu'na ait olduğu tespit edildi. Eroğlu'nun vücudunda kesik veya darp izine rastlanılmadı. Eroğlu'nun cesedi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
DHA
Ailesi kayıp ihbarı yaptıktan 1 gün sonra cesedi bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.