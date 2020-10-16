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Haberler İzmir Ailesi kayıp ihbarı yaptıktan 1 gün sonra cesedi bulundu

Ailesi kayıp ihbarı yaptıktan 1 gün sonra cesedi bulundu

'in Bayraklı ilçesinde, 1 gün önce ailesinin polise kayıp ihbarında bulunduğu 'nun, ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldı.

Ailesi kayıp ihbarı yaptıktan 1 gün sonra cesedi bulundu

16.10.2020, 17:29

Olay, sabah saatlerinde, Doğançay Mahallesi'nde meydana geldi. Ormanlık alanda hareketsiz yatan kişiyi görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla bölgeye gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, yerde yatanın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cansız bedenin, ailesinin dün kayıp ihbarında bulunduğu Haydar Eroğlu'na ait olduğu tespit edildi. Eroğlu'nun vücudunda kesik veya darp izine rastlanılmadı. Eroğlu'nun cesedi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DHA

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