Belediye otobüsü sütunlara çarptı

İZMİR'İN Konak ilçesinde alt geçitteki beton sütunlara çarpan belediye otobüsünün şoförü yaralandı. Kaza dün sabah saat 04.30 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Karantina Alt Geçidi'nde meydana geldi. Yusuf K. (36) idaresindeki belediye otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu alt geçitte bulunan beton sütunlara çarptı. Yaralanan otobüs şoförü hastaneye kaldırıldı.
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