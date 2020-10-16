  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de acı ölüm! Cesedini sokakta buldular

'de acı ! Cesedini sokakta buldular

'in ilçesinde, (53), sokak ortasında ölü bulundu. İlk tespitlere göre fenalaşıp yere yığıldığı belirlenen Özkabak’ın nedeni, otopsiyle ortaya çıkacak.

İzmir'de acı ölüm! Cesedini sokakta buldular

16.10.2020, 08:32

Son dakika... Olay, saat 06.30 sıralarında Ufuk Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah işe gitmek için evinden çıkan bir vatandaş, sokak ortasında hareketsiz şekilde yatan kişiyi görüp, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Sezgin Özkabak olduğu tespit edilen kişinin öldüğü belirlendi.



İlk belirlemelere göre, fenalaşarak yere yığıldığı saptanan Özkabak'ın cansız bedeni, incelemenin ardından ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.



DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de acı ölüm! Cesedini sokakta buldular haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA