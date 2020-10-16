İzmir'de acı ölüm! Cesedini sokakta buldular

Son dakika... Olay, saat 06.30 sıralarında Ufuk Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah işe gitmek için evinden çıkan bir vatandaş, sokak ortasında hareketsiz şekilde yatan kişiyi görüp, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Sezgin Özkabak olduğu tespit edilen kişinin öldüğü belirlendi.





İlk belirlemelere göre, fenalaşarak yere yığıldığı saptanan Özkabak'ın cansız bedeni, incelemenin ardından ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.





DHA