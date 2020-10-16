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İzmir’de sahte içkiden bir can kaybı daha

İzmir'de sahte içkiden zehirlendiğini belirterek hastaneye başvuran bir kişinin daha yaşamını yitirmesiyle kentte ölenlerin sayısı 23'e yükseldi.