Yedi ton sahte alkolü İzmirlilere içireceklerdi

İstanbul Başakşehir'de sanayi sitesindeki depoda sahte içki üretiminde kullanılan ve operasyonda ele geçirilen 7 ton metil ve etil alkolün sevkiyat kutuları üzerinde İzmir'de faaliyet gösteren bazı aktar ve baharatçıların isim ve adreslerinin yazdığı ortaya çıktı. 7 ton alkolün gönderileceği kolilerin ise kozmetik ürün gönderiliyormuş gibi yola çıkarılacağı öğrenildi. Öte yandan İzmir'de 22 kişinin ölmesiyle ilgili 4 kişinin daha tutuklanmasıyla cezaevine konulan şüphelilerin sayısı 14'e yükseldi.

1 KİŞİ DAHA YAKALANDI

Üst üste gelen sahte içki ölümlerinin ardından, İzmir Çiğli'de bir depoya düzenlenen baskında ele geçirilen 5 ton sahte etil alkolün, şüphe çekmemek için İstanbul'dan İzmir'e, dezenfektan yazılı kolilerle getirildiği ortaya çıktı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, H.G. isimli şüpheliyi takibe alarak Çiğli'deki sahte alkol deposunu saptadı. Pazartesi günü söz konusu depoya düzenlenen operasyonda ve bir araçta yapılan aramada 5 litrelik bidonlar halinde 5 ton etil alkol ele geçirildi. H.G. isimli şüpheli gözaltına alındı. Bu kişinin sahte etil alkol bulunan araçla İzmir'de bazı üretim yerlerine dağıtım yaptığı öğrenildi. Depoda ayrıca çok sayıda aroma, etiket ve bidon kapağı bulundu.

Fatih ŞENDİL