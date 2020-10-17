CHP Menemen’de büyük kriz

Menemen Belediyesi Meclisi Grup Sözcüsü Hasan Ünal, görevinden istifa etti. Ünal istifasını CHP İlçe Başkanı Turan Erdoğan ve CHP'li belediye meclis üyelerine gönderdiği bir mesajla bildirdi. Ünal mesajında "Bir süre önce belediye başkan yardımcımız Sayın Mehmet Çakmak belediye şantiyesinden gayri hukuki yollarla hurda çıkışının araştırılıp, raporlanmasıyla ilgili görevlendirildi. Kendisi oldukça detaylı bir inceleme yaptıktan sonra belediye başkanına belgelerle birlikte raporunu sundu. Sonrasında ise çok ciddi mobbingler yaşamaya başladı. Örneğin Başkan kendisini arayıp "Sana oda veren Serdar'ın" gibi yakışıksız sözlerle karşılaştı. Son olarak ise Mehmet Bey'in sekreterinin görev yeri değiştirildi. Tüm bunların sebebi ise Mehmet Bey'in görevini layıkıyla yerine getirip, tüm gerçekleri ortaya çıkarması idi. Belediyenin hiç kimsenin babasının malı olmadığını hatırlatıp, Mehmet Çakmak'a yaşatılan süreçleri kınıyorum. Gördüğüm lüzum üzerine grup sözcülüğü görevinden ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN'DAN SERT CEVAP

Konuyla ilgili Yeni Asır'a konuşan Başkan Serdar Aksoy ise, istifayla ilgili değerlendirmede bulundu ve iddialara dedi. Başkan Aksoy, istifa eden Hasan Ünal'ın bu konuyla ilgisini sormamız üzerine, "Onu bilmiyorum. Net olarak söylüyorum başkan yardımcısını başkan görevlendirir ve yine başkan görevden alır" diye konuştu.

'VARSA İSPAT ETSİNLER'

Çakmak'ı şu an görevden almadığını da ifade eden Aksoy, "İstifa mesajı ile hurda işinde bir usulsüzlük olduğu mu ima ediliyor?" şeklindeki soruya da, "Usulsüzlük varsa başkan yardımcısı yapsa bile orada tutmam. Usulsüzlük varsa ispat etsinler. Bu aynı zamanda parti içinde konuşulacak bir şeydir. Arkadaşla alakalı zaten disiplinle ilgili gerekli işlemler yapılacaktır" diye konuştu.

'AKSOY AÇIKÇA SUÇ İŞLEMİŞTİR'

İstifayla ilgili açıklama yapan AK Parti Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik, Belediye Başkanı Aksoy'un son eylemi ile açıkça suç işlediği iddiasında bulundu. Hakkında onlarca suç duyurusu bulunan Serdar Aksoy'un diğer soruşturmalarla ilgili de tanıkları baskı altına aldığı, delilleri yok ettiği, değiştirdiği ve lehine delil ürettiğinin açıkça ortaya çıktığını öne süren Çelik, "Menemen'de yerel seçimlerden bu yana baskı, yıldırma ve tehdit günlük rutinimiz haline geldi. 18 ay içerisinde halkımıza ait olan 50 milyon TL para yolsuzluklarla buhar olmuş, bu suça ortak olmak istemediği için başkanın faaliyet raporuna ret oyu veren CHP'li meclis üyesi Koray Atasoy zorla istifa ettirilmiş. Hasan Ünal'ın istifası sıradan bir istifa değildir" diye konuştu.

ERHAN GÜLENÇ