Haberler İzmir Ekipleri alarma geçirdi! Sabaha kadar onu aradılar

Ekipleri alarma geçirdi! Sabaha kadar onu aradılar

İzmir’in Menemen ilçesinde zihinsel engelli olduğu öğrenilen genç şahsın evine dönmemesi üzerine dağlık bölgeye gittiğini öğrenen ailenin yardımına AKUT ve AFAD ekipleri koştu. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar yapılan aramalardan sonuç çıkmayınca, günün ilk ışıklarıyla birlikte yapılan aramalarda şahsa ulaşıldı.

17.10.2020, 12:05