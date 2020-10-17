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Haberler İzmir İzmir’de biber yüklü tırın dorsesi, alev alev yandı

’de biber yüklü tırın dorsesi, alev alev yandı

Son dakika... ’in Aliağa ilçesinde biber yüklü tırda çıkan , itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Araç sürücüsü M.K. dorsenin alev aldığını görmesi üzerine kazaya sebep vermemek için aracını yol katılımındaki ayraç kısmına çekti

İzmir’de biber yüklü tırın dorsesi, alev alev yandı

17.10.2020, 09:16

Olay, dün gece saatlerinde Kuzey Ege Otoyolu'nda meydana geldi. İzmir istikametinden Aliağa yönüne gitmekte olan M.K. yönetimindeki 35 F 5365 plakalı biber yüklü tır, Yenifoça Kavşağı mevkiine geldiğinde dorsesinde yangın çıktı.

Araç sürücüsü M.K. dorsenin alev aldığını görmesi üzerine kazaya sebep vermemek için aracını yol katılımındaki ayraç kısmına çekti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.



Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

İHA

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