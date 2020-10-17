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Haberler İzmir İzmir’de gönüllü sağlık çalışanlarına aşı yapıldı

’de gönüllü sağlık çalışanlarına yapıldı

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgınına karşı 'de üretilen Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ve çeşitli hastanelerdeki gönüllü üzerinde uygulanmaya başlandı.

İzmir’de gönüllü sağlık çalışanlarına aşı yapıldı
Giriş Tarihi: 17.10.2020

Sağlık çalışanları olarak aşının ilk gönüllüleri, bu tarihi gelişmenin de önderleri olduklarını vurgulayan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Şükran Köse, 32 sağlık çalışanına 14 gün arayla 2 doz uygulanan aşı nedeniyle ülke genelindeki hiçbir gönüllüde olumsuz bir duruma rastlanmadığını söyledi. İzmir'de de sağlık çalışanlarına 14 gün arayla iki kez yapılacak aşının uygulamasına başlandığını söyledi.

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