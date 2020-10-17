İzmir’de gönüllü sağlık çalışanlarına aşı yapıldı

Sağlık çalışanları olarak aşının ilk gönüllüleri, bu tarihi gelişmenin de önderleri olduklarını vurgulayan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Şükran Köse, 32 sağlık çalışanına 14 gün arayla 2 doz uygulanan aşı nedeniyle ülke genelindeki hiçbir gönüllüde olumsuz bir duruma rastlanmadığını söyledi. İzmir'de de sağlık çalışanlarına 14 gün arayla iki kez yapılacak aşının uygulamasına başlandığını söyledi.