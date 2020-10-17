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'de kayıp kişinin cesedi su kuyusunda bulundu

'in Ödemiş ilçesinde kayıp kişinin cesedi su kuyusunda bulundu. Darp ya da ateşli silah yaralanması izine rastlanmayan , savcılık incelemesinin ardından İzmir Kurumu'na gönderildi.

İzmir'de kayıp kişinin cesedi su kuyusunda bulundu

AA

17.10.2020, 20:02

Ödemiş'te sürücü kursunda eğitmenlik yapan Ali İlker Gülseren'den (36) haber alamayan ailesi, dün kayıp ihbarında bulundu. Gülseren'in arazisinin bulunduğu Mescitli Mahallesi Yılancı mevkisinde yürütülen arama çalışmasında, bir su kuyusunda inceleme yapıldı.

İtfaiye ekiplerinin vinçten sarkıtılan halat yardımıyla indiği kuyuda Gülseren'in cesedine ulaşıldı. Darp ya da ateşli silah yaralanması izine rastlanmayan ceset, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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