İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Gölcük mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına 2 helikopter ve 5 arazözle müdahale ediliyor.
İzmir'de Ödemiş'te orman yangını haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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