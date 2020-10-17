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İzmir'de Ödemiş'te orman yangını

Gelen son dakika haberine göre, İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangını çıktı. İhbarı alan ekipler alarma geçti. Yangına 2 helikopter ve 5 arazözle müdahale ediliyor.

AA 17.10.2020, 13:05 Güncelleme Tarihi: 17.10.2020,13:07