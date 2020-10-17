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Haberler İzmir Kuzenlerin silahlı kavgasında sokaktan geçen iki kişi yaralandı

Kuzenlerin silahlı kavgasında sokaktan geçen iki kişi yaralandı

Kuzenlerin silahlı kavgasında sokaktan geçen iki kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 17.10.2020

İzmir'in Konak ilçesinde, iki kuzen arasında çıkan kavgada silahla ateş eden Rıdvan K.'nin silahından çıkan mermiler, o sırada caddede bulunan 14 yaşındaki Ceren G. ve Suriye uyruklu Hannan Ramazan'a isabet etti. Ramazan'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olay, dün 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki kuzen Rıdvan K. ve Vedat A. yolda karşılaşınca tartışmaya başladı. Rıdvan K., silahını ateşledi. Mermiler, o sırada caddede bulunan lise öğrencisi Ceren G. ile hurdacılık yapan Suriye uyruklu Hannan Ramazan'a isabet etti. Rıdvan K. ile Vedat A.'yı yakalamak için çalışma başlatıldı

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