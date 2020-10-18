14 yaşındaki Estel 8 gündür kayıp

İzmir'in Karabağlar ilçesinde ailesi ile yaşayan ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki kız çocuğundan 8 gündür haber alınamıyor. Baba Abdurrahman Üzel, kızının kaçırıldığını ve hayatından endişe duyduğunu belirterek polise başvurdu. Kızı Estel Ecemsu Üzel'in en son Yeşilyurt semtinde yanında bir erkekle, marketten kendisinin kredi kartı ile alışveriş yaparken çekilen kamera görüntüsüne ulaşan Üzel, "Kızım kendisinden tahminlerimize göre yaşça çok büyük bir kişi tarafından kandırılarak kaçırıldı. Kızımın hayatından endişe duyuyorum" dedi.

'BİR SAAT BİLE GİTMEZDİ'

Ortadan kaybolduğu güne kadar kızı ile hiçbir problemlerinin olmadığını dile getiren Üzel, "Aramızda hiçbir sorun ve problem yoktu, kızım zorla ellerinde tutuluyor olabilir. Çünkü kızımla arkadaş ötesi bir ilişkimiz vardı. Bir saatliğine bile haber vermeden bir yere ayrılmayan bir çocuktan 8 gündür haber yok. Kızım Estel Ecemsu Üzel'i gören ya da yerini bilenler insaniyet namına haber versin" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL