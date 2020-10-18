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Haberler İzmir Bahçesine elektrik bağlamak isterken hayatını kaybetti

Bahçesine bağlamak isterken hayatını kaybetti

’in Kemalpaşa ilçesinde bahçesine bağlamak amacıyla elektrik direğine tırmanan şahıs, direkten düşerek yaşamını yitirdi.

Bahçesine elektrik bağlamak isterken hayatını kaybetti

İHA

18.10.2020, 17:38

Kemalpaşa ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde yaşayan Cavit Öncel (49), iddialara göre bahçesine elektrik bağlamak için elektrik direğine tırmandı. Elektrikçi olduğu öğrenilen Öncel, direğe tırmandığı sırada dengesini kaybederek yere düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk incelemede talihsiz adamın boynunun kırılması sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yapılan incelemede hatta elektrik olmadığı belirlenirken, Öncel'in cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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