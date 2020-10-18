İEÜ Medical Park Hastanesi 9 yaşında

Kurulduğu 17 Ekim 2011 yılından bu yana 1 milyon 638 bin hastaya şifa veren İEÜ Medical Park Hastanesi, dünya standartlarında kaliteli sağlık hizmeti vermeye devam ediyor. Hastanenin kuruluş yıldönümü nedeniyle İEÜ Medical Park Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Zafer Beken ve Genel Müdürü Veysi Kubba, hastanenin 9. kuruluş yıldönümünü kutlayarak çalışanlara teşekkür etti. İEÜ Medical Park Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Zafer Beken, "Uluslararası akreditasyon kuruluşu JCI akreditasyonunun yanı sıra Avrupa Kalite Vakfı (EFQM) tarafından verilen Ege Bölgesi Mükemmellik Büyük Ödülü'ne de sahip olan hastanemiz, İzmir'e katma değer yaratmaya devam ediyor. Bölgenin en büyük özel üniversite hastanesi olarak bizi bağrına basan İzmir halkına teşekkür ederiz." diye konuştu.

ÇALIŞANA DA SAĞLIK DESTEĞİ

KOVİD-19 salgını nedeniyle dünya sağlık sisteminin zor bir sınav verdiğini dile getiren Beken "Güçlü sağlık altyapımızla Kovid-19'a karşı başarılı bir mücadele veriyoruz. Bu süreçte de hiç ara vermeden başta İzmirliler olmak üzere tüm dünya vatandaşlarına sağlık hizmeti vermeye devam ettik" dedi. 9 yıldır sağlık çalışanı istihdamında önemli rol oynadıklarını dile getiren İEÜ Medical Park Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba da, toplam 1203 çalışanın 804'ünün kadın çalışan olduğunu belirterek "Sektörde kadın istihdamında öncüyüz. Çalışanlarımızın yüzde 66'sı kadın ve yüzde 77'si Y kuşağı. Hastalarımızın olduğu kadar çalışanlarımızın da sağlığına değer veriyoruz. Tüm çalışanlarımızın tek tek vücut analizlerini yaparak, optimum değerler dışında yer alan çalışanlarımıza ücretsiz diyetisyen ve psikolog desteği veriyoruz" diye konuştu. Pandemi sürecinin başlangıcından itibaren çalışanlara C ve D vitamini dağıtarak bağışıklıklarını güçlendirmelerine katkıda bulunduklarını dile getiren Kubba, sözlerini şöyle sürdürdü: Düzenli olarak her sabah sağlıklı kahvaltılar ile çalışanlarımızla bir araya geliyoruz. Hastane içerisinde çalışan memnuniyetini artırmak için etkinlikler düzenliyoruz. Çalışanlarımızın yabancı dil konusunda kendilerini geliştirmeleri için online dil eğitimi başlattık.