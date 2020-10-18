İzmir'de sahte rakıdan ölenlerin sayısı 25’e yükseldi

İzmir'de, sahte rakıdan zehirlendiği iddia edilen ve görme bozukluğu şikayeti ile hastaneye başvuran bir kişi daha yaşamını yitirirken, kentte hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e ulaştı. İzmir Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki nedeniyle ölümlerin engellenmesi ve halk sağlığının korunması için gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Ödemiş ilçesinde Ovakent Mahallesi'ndeki A.Z.K. ile Tire ilçesindeki Ş.T'nin evlerine operasyon düzenledi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) iş birliğiyle düzenlenen operasyonda, 285 litre sahte içki ve 100 litre içki yapımında kullanılan esans ele geçirildi. Şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

SON KURBAN 53 YAŞINDA

Karabağlar ilçesinde, sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle özel bir hastaneye başvuran 53 yaşındaki Şenol Yarar, yoğun bakıma alındı. Yarar, yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şenol Yarar'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

FATİH ŞENDİL