Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İç Ege'de İzmir ve Aydın'ın iç kesimleriyle, Manisa, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanakla beraber yerel dolu yağışının akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.
Gök gürültülü sağanak ve dolu yağışının meydana getireceği ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Meteoroloji'den Ege için kuvvetli yağış uyarısı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.