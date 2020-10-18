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Haberler İzmir Meteoroloji'den Ege için kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji'den Ege için kuvvetli yağış uyarısı!

verilerine göre, ve Aydın'ın iç kesimleri ile , , , ve çevrelerinde gök gürültülü sağanakla beraber yerel dolu yağışı bekleniyor.

Meteoroloji'den Ege için kuvvetli yağış uyarısı!

AA

18.10.2020, 13:31

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İç Ege'de İzmir ve Aydın'ın iç kesimleriyle, Manisa, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanakla beraber yerel dolu yağışının akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Gök gürültülü sağanak ve dolu yağışının meydana getireceği ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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