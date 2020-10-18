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Haberler İzmir Yeni Foça Yat Limanı Projesi ihale edilecek

Yat Limanı Projesi ihale edilecek

Yeni Foça Yat Limanı Projesi ihale edilecek
Giriş Tarihi: 18.10.2020

İzmir Yenifoça Yat Limanı Projesi'nin yap-işletdevret modeliyle yaptırılması için ihaleye çıkılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, kapalı teklif alma usulüyle yapılacak ihaleye katılmak isteyenler dosyalarını 25 Ekim'den itibaren Bakanlıkta görebilecek.

İhalelere iştirak etmek için 5 bin lira bedelle ihale dosyası alınması gerekecek. İstekliler, tekliflerini 17 Aralık'ta saat 10.00'a kadar kendileri veya vekilleri aracılığıyla Bakanlıktaki görevlilere teslim edecek. Bu tarihten sonra posta, kargo gibi yollarla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek. İhale için geçici teminat tutarı 150 bin lira olarak belirlenirken, kredi ve diğer harcamalar için Hazine garantisi verilmeyecek.

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