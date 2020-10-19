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Haberler İzmir Çiğli tramvayında yeni gelişme! İhale ne zaman yapılacak?

Çiğli tramvayında yeni gelişme! İhale ne zaman yapılacak?

Son dakika... İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği yapım ihalesi, firmalardan gelen başvuru üzerine ertelendi. İhale 5 Kasım Perşembe günü yapılacak.

Çiğli tramvayında yeni gelişme! İhale ne zaman yapılacak?

19.10.2020, 16:02

İzmir Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Daire Başkanlığının düzenlediği Çiğli Tramvayı ihalesi, katılımcı 17 firmadan gelen başvuru üzerine ertelendi. 20 Ekim Salı günü teklif vermeleri gereken firmalar, ihalenin kasım ayında yapılmasını istedi. Firmaların başvurusu kabul edildi ve ihale 5 Kasım'a ertelendi.



KÖPRÜYLE BAĞLANACAK
Karşıyaka Tramvayı'nın devamı niteliğindeki Çiğli Tramvay Hattı, 11 kilometre uzunluğunda olacak ve 14 istasyondan oluşacak. Karşıyaka Çevreyolu İstasyonu'ndan başlayacak hat, bağlantı köprüsü ile Çiğli İstasyonaltı Mahallesine bağlanacak. Yaklaşık 500 metre uzunluğundaki bağlantı köprüsü çevre yolunun üzerinden geçecek. Köprüde tramvay hattının yanı sıra yaya ve bisiklet yolları da bulunacak. Güzergâhın büyük bölümü mevcut cadde ve yolların orta refüjlerinden geçecek şekilde çift hat olarak planlandı. Yeni hat; İZBAN Çiğli İstasyonu, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi, Ata Sanayii, Katip Çelebi Üniversitesi ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesine hizmet edecek.

İHA

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