Çizme istedi terlik geldi

TÜRKİYE'DE milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya siteleri, dolandırıcıların da iştahını kabarttı. Taklit ürünleri piyasa fiyatlarının çok çok altında sattıklarını iddia ederek vatandaşları dolandıranların son kurbanı İzmir'deki K.C. isimli kadın oldu. Facebook'ta açılan 'Serapın Ayakkabıları' isimli sayfadan çizme siparişi veren K.C, eve gelen kargoyu açtığında iki ayrı çifte ait terlikle karşılaşınca dolandırıldığını anladı. Talihsiz kadın iletişim numarasından da kimseye ulaşamadığını belirtirken, yetkililer sahte hesaplarla yapılan satışlara karşı vatandaşları uyardı.

METİN BURMALI