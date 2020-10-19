İzmir'de jandarmadan helikopterli trafik denetimi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün öğlen saatlerinde helikopter ile denetim gerçekleştirdi. Bu kapsamda, İzmir- Kuşadası kara yolu Ahmetbeyli, Özdere, Gümüldür ve Menderes yolu üzerinde uygulamalar yapıldı. Havadan tespit edilen 110 araç durdurulurken, kural ihlali yaptığı belirlenen 5 araç sürücüsüne bin 102 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi. Öte yandan, jandarma ekiplerinin trafiğin yoğun olduğu bölgelerde ve yoğunluk saatlerinde sık sık denetim yapacağı öğrenildi.









