İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün öğlen saatlerinde helikopter ile denetim gerçekleştirdi. Bu kapsamda, İzmir- Kuşadası kara yolu Ahmetbeyli, Özdere, Gümüldür ve Menderes yolu üzerinde uygulamalar yapıldı. Havadan tespit edilen 110 araç durdurulurken, kural ihlali yaptığı belirlenen 5 araç sürücüsüne bin 102 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi. Öte yandan, jandarma ekiplerinin trafiğin yoğun olduğu bölgelerde ve yoğunluk saatlerinde sık sık denetim yapacağı öğrenildi.
Kaynak: DHA
İzmir'de jandarmadan helikopterli trafik denetimi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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