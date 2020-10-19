Kokluca Mezarlığı’nı köpekler istila etti

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan ve 1934 yılında açılan Kokluca Mezarlığı'nın hali görenleri adeta şok etti. Mezarlığın içerisinde bulunan köpeklerin vatandaşların mezarlarını kazdığı görülürken çöken mezarlara da yuva yaptıkları görüldü. Ayrıca çevrede yaşayan vatandaşlar gece vakitlerinde mezarlığa uyuşturucu kullanan kişilerin geldiğini iddia etti.

BAKIMSIZLIK GÖZE ÇARPIYOR

İzmir'in Bornova ilçesi Altındağ semtinde bulunan tarihi Kokluca Mezarlığı'nın hali yürek burktu. İzmir'in tarihine damgasını vurmuş eski İzmir valilerinden Kazım Dirik, "Efsane Belediye Başkanı" olarak anılan Behçet Uz, Türk klasik müziği bestecilerinden Rakım Erkutlu, Atatürk ile Latife Hanım'ın nikahını kıyan İzmir Müftüsü Rahmetullah Efendi ve binlerce kişinin naaşlarının gömülü olduğu mezarlığa girer girmez bakımsızlık göze çarparken, bazı mezarların köpekler tarafından kazılarak içerilerine yuva yapıldığı görüldü. Bölgede yaşayan vatandaşların iddiasına göre ise gece geç saatlerde mezarlığın içerisinde uyuşturucu madde kullanıldığı öğrenildi.





'BURASI IZMİR'İN TARİHİ BİR DEGERİ'

ÖZELLİKLE köpeklerin mezarlara büyük zararlar verdiğini söyleyen vatandaşlar, "Burada ölülere saygının yitirildiğini görüyoruz. Bir an önce belediye bu tarihi mezarlığa el atmalı. Mezarları düzeltmeli. Ayrıca bu mezarlık İzmir'in bir değeridir. Başı boş bırakılmasını kabullenemiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir an önce bu mezarlığa el atmasını istiyoruz" diye konuştu.

Mert ALPDÜNDAR