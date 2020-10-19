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Haberler İzmir Pasaport İskelesi tadilata giriyor

tadilata giriyor

Pasaport İskelesi tadilata giriyor
Giriş Tarihi: 19.10.2020

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZDENİZ Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde bakımsızlık nedeniyle bir kısmı çöken Pasaport İskelesi'ni tadilata alıyor. Gemi seferlerinin sorunsuz şekilde devam etmesi için Pasaport Mendireği içine yüzer iskele kuruldu. Çalışmalar kapsamında iskele üzerindeki ahşap kaplamalar ve korkuluklar ile yürüyüş yolunun altındaki çelik konstrüksiyon yenilenecek.

YÜZER İSKELE KURULDU
Bakım ve onarım çalışmaları, İzmir Liman Başkanlığı nezdinde yürütülen izin prosedürlerinin tamamlanmasının ardından 19-25 Ekim haftası içinde başlayacak ve 75 gün sürecek. Bu süreçte yolcu gemileri, Pasaport Mendireği içinde, mevcut iskelenin yakınına kurulan yüzer iskeleyi kullanacak.

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