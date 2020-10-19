Türkiye gayet güvenli bir ülke

8 yılda 120 ülkeyi bisikletiyle gezerek 25 bin kilometre yol yapan Haket, 5 yıl sonra yeniden Türkiye'ye geldi. Gezemediği yerleri görmek için rotasını yeniden Türkiye'ye çeviren Haket, Aydın'a ulaştı. Hedefinin tüm ülkeleri gezmek olduğunu belirten Haket, "Türkiye çok güzel ve gayet güvenli bir ülke. İnsanları çok iyi. Yemekler çok güzel. Türk pizzasını çok seviyorum. Onu yemekten şişmanlayacağım. Kahvaltı da çok güzel ve yemekler ucuz" şeklinde konuştu.

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