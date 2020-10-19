  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Türkiye gayet güvenli bir ülke

gayet güvenli bir ülke

Norveç'te yaşayan asıllı ABD vatandaşı emekli aşçı Richard Haket, 8 yıl önce özel olarak yaptırdığı yatay bisikletiyle dünya turuna çıktı.

Türkiye gayet güvenli bir ülke
Giriş Tarihi: 19.10.2020

8 yılda 120 ülkeyi bisikletiyle gezerek 25 bin kilometre yol yapan Haket, 5 yıl sonra yeniden Türkiye'ye geldi. Gezemediği yerleri görmek için rotasını yeniden Türkiye'ye çeviren Haket, Aydın'a ulaştı. Hedefinin tüm ülkeleri gezmek olduğunu belirten Haket, "Türkiye çok güzel ve gayet güvenli bir ülke. İnsanları çok iyi. Yemekler çok güzel. Türk pizzasını çok seviyorum. Onu yemekten şişmanlayacağım. Kahvaltı da çok güzel ve yemekler ucuz" şeklinde konuştu.

KAZIM YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türkiye gayet güvenli bir ülke haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA