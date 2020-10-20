AK Partili Hamza Dağ'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dağ, "Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum." dedi.
Dağ'ın açıklaması şöyle;
"Vücut kırgınlığı şikayetiyle TBMM Hastanesi'ne başvurdum. Burada yapılan Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Dualarınızı bekliyor, Hayırlı geceler diliyorum."
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