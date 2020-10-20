  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir AK Partili Hamza Dağ'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

AK Partili 'ın testi pozitif çıktı

Genel Başkan Yardımcısı ve 'ın testi pozitif çıktı. Dağ, hesabından, "Vücut kırgınlığı şikayetiyle Hastanesi’ne başvurdum. Burada yapılan Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Dualarınızı bekliyor, Hayırlı geceler diliyorum." açıklamasını yaptı.

AK Partili Hamza Dağ'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

20.10.2020, 08:59 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020,09:00

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dağ, "Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum." dedi.

Dağ'ın açıklaması şöyle;

"Vücut kırgınlığı şikayetiyle TBMM Hastanesi'ne başvurdum. Burada yapılan Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Dualarınızı bekliyor, Hayırlı geceler diliyorum."

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

AK Partili Hamza Dağ'ın koronavirüs testi pozitif çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA