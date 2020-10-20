Haberler İzmir AK Partili Hamza Dağ'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

AK Partili Hamza Dağ'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Dağ, sosyal medya hesabından, "Vücut kırgınlığı şikayetiyle TBMM Hastanesi’ne başvurdum. Burada yapılan Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Dualarınızı bekliyor, Hayırlı geceler diliyorum." açıklamasını yaptı.

20.10.2020, 08:59 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020,09:00