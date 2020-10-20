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'de korkunç olay! Kara yolu kenarında ceset bulundu

'in Torbalı ilçesinde otoyol kenarında 'nın (39) cansız bedeni bulundu. Kaya'ya bir aracın çarpıp kaçtığı belirlendi. Polis, kaçan aracı ve sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı.

İzmir'de korkunç olay! Kara yolu kenarında ceset bulundu

20.10.2020, 15:48

İzmir- Aydın kara yolunun Çaybaşı mevkisinde saat 09.30 sıralarına bir erkek cesedi olduğunu görenler durumu, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, cesedin Sinan Kaya'ya ait olduğunu saptadı. Bir aracın çarparak ölümüne neden olduğu belirlenen Kaya'nın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaya'ya çarpıp kaçan sürücünün kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı.

Soruşturma sürüyor.

DHA

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