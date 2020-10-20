Kaçak kazı yaparken suç üstü yakalandı

İzmir'in Bergama ilçesinde, Kebir Baba Türbesi yakınlarındaki arazide kaçak kazı yapan H.A, aracıyla kaçmak isterken, jandarma ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı. H.A'nın, ifadesinde, bahçede lahit olduğu duyumu üzerine E.D. ve Y.A. ile birlikte kaçak kazı yaptıklarını söylediği öğrenildi. İfadesinin ardından H.A, serbest bırakıldı.