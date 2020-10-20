  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Tire’de bahçe çöplerini sokağa bırakıyorlar

’de bahçe çöplerini sokağa bırakıyorlar

Tire’de bahçe çöplerini sokağa bırakıyorlar
Giriş Tarihi: 20.10.2020

İZMİR'İN Tire ilçesinde, sonbahar mevsiminin gelmesiyle temizlik yapılan ev ve apartman bahçelerinde budanan ağaçların dalları sokağa bırakılıyor. Çöp konteynırlarının yanına yığılan ağaç dallarının toplanmadığına dikkat çeken vatandaşlar, "Bahçe temizliği yapanlar daha dikkatli olmalı. Ağaç dalları çöp kamyonları tarafından alınsın diye konteynırların yanına bırakılmasına rağmen sıkıştırma sistemli çöp kamyonları bu çöpleri yollardan alamıyor. Günlerce yol kenarında bekleyen dallar ise çevre kirliliğine yol açıyor. Burada kimse temizlik ekiplerini suçlayamaz. Bahçe temizliği sonrası budanan dallar kiralanacak özel araçlarla belediyenin gösterdiği şehir dışındaki moloz döküm alanlarına götürülmeli. Toplum olarak çevreye karşı daha duyarlı olmalıyız" diye konuştu.

NADİR UYSAL

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tire’de bahçe çöplerini sokağa bırakıyorlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA