Tire’de bahçe çöplerini sokağa bırakıyorlar

İZMİR'İN Tire ilçesinde, sonbahar mevsiminin gelmesiyle temizlik yapılan ev ve apartman bahçelerinde budanan ağaçların dalları sokağa bırakılıyor. Çöp konteynırlarının yanına yığılan ağaç dallarının toplanmadığına dikkat çeken vatandaşlar, "Bahçe temizliği yapanlar daha dikkatli olmalı. Ağaç dalları çöp kamyonları tarafından alınsın diye konteynırların yanına bırakılmasına rağmen sıkıştırma sistemli çöp kamyonları bu çöpleri yollardan alamıyor. Günlerce yol kenarında bekleyen dallar ise çevre kirliliğine yol açıyor. Burada kimse temizlik ekiplerini suçlayamaz. Bahçe temizliği sonrası budanan dallar kiralanacak özel araçlarla belediyenin gösterdiği şehir dışındaki moloz döküm alanlarına götürülmeli. Toplum olarak çevreye karşı daha duyarlı olmalıyız" diye konuştu.

NADİR UYSAL