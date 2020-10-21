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Dikili halkı 'li belediyeyi etti! Tartışmalı proje iptal edildi

'in Dikili ilçesi Deliktaş köyünde 'li belediye tarafından yapılması planlanan kum ocağı projesi, bölge halkı tarafından edildi. Tepkiler üzerine projenin iptal edildiği duyuruldu.

Dikili halkı CHP'li belediyeyi protesto etti! Tartışmalı proje iptal edildi

21.10.2020, 11:16

Büyükşehir yasasıyla birlikte mahalle statüsüne geçen Dikili ilçesine bağlı Deliktaş köyünde CHP'li belediyenin 598 hektarlık alanda, ruhsat alarak başlatmayı planladığı kum ocağı projesi, bölgedeki üreticilerin tepkisine neden oldu.



16 Ekim günü, köy meydanında toplanarak kum ocağı yapılacak alana yürüyen yaklaşık 600 kişi, "Havana suyuna toprağına sahip çık", "Deliktaş bizimdir bizim kalacak" sloganları attı. Köylüler, 'Yerin üstü altından daha değerlidir', 'Doğa katliamına hayır', 'Çevreyi hor gören geleceği zor görür' yazılı pankartlar taşıyarak, belediyenin projeden vazgeçmesini istedi. Köylüler zaman zaman da alkışla belediyenin kararını protesto etti.



Kum ocağı projesi, tepkiler üzerine iptal edildi. Dikili Belediye Başkanı CHP'li Adil Kırgöz, projenin iptal edildiğini duyurdu.



DHA

Deliktaşlılar 'kum ocağı' istemiyor! Vatandaştan CHP'li belediyeye tepki

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