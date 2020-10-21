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Eski rektör Bircan gözaltına alındı

eski Rektörü Prof. Dr. , Aydın Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bircan’ın, mevcut Rektör Prof. Dr. ’e yönelik kurulan kumpas ve şantaj nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.

Eski rektör Bircan gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 21.10.2020

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne (ADÜ) geçtiğimiz Ağustos ayında imzasız bir ihbar mektubu ile birlikte uygunsuz bir ilişkinin olduğu görüntüler ulaştırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İnternette birçok siteye servis edilen video üzerine, sosyal medyada görüntülerdeki kişinin ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir olduğu iddia edildi. Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ise, söz konusu iddiaları yalanladı ve olayla ilgili suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli olarak görülen ADÜ'nün eski Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı. Bircan'ın evindeki aramada ele geçirilen cep telefonları, bilgisayar, bellek ve diğer dijital materyallere el konulduğu öğrenildi.

Mehmet KAVAS

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