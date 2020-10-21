  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de bin 980 litre sahte içki ele geçirildi

'de bin 980 litre ele geçirildi

'in Torbalı ilçesinde düzenlenen operasyonda bin 980 litre ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İzmir'de bin 980 litre sahte içki ele geçirildi

AA

21.10.2020, 14:24

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki üretimi ve tüketiminden kaynaklanan ölümlerin önlenmesi, halk sağlığının korunması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Karakızlar Mahallesi'nde sahte içki üretilerek satışa çıkarılacağı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, bin 980 litre sahte içki ele geçirildi.

Olayla ilgili A.K. gözaltına alındı.

İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de bin 980 litre sahte içki ele geçirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA