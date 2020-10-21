İzmir'de elektrik kesintisi 21 Ekim Çarşamba!

Elektrik ve su kesintileri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bugün de İzmir'de birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanacak. GDZ Elektrik 21 Ekim tarihli İzmir elektrik kesintisi detaylarını paylaştı. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler....
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