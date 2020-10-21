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İzmir'de elektrik kesintisi 21 Ekim Çarşamba!

İzmir'de hangi ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları yoğun olarak araştırılıyor. GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'de birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. İşte 21 Ekim Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları....