Edinilen bilgiye göre, sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle özel bir hastaneye başvuran Harun Reşit Çakır'ın (49) yoğun bakımdaki durumu giderek kötüleşti. 49 yaşındaki adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
49 yaşındaki Çakır'ın cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Böylece İzmir genelinde, 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 27'ye çıktı.
İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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