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Haberler İzmir İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi

'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi

'de, sahte içkiden zehirlendiği ifade edilen ve rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir kişi daha yaşamını yitirirken, kentte ölenlerin sayısı 27'ye çıktı.

İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi

İHA

21.10.2020, 12:40

Edinilen bilgiye göre, sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle özel bir hastaneye başvuran Harun Reşit Çakır'ın (49) yoğun bakımdaki durumu giderek kötüleşti. 49 yaşındaki adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

49 yaşındaki Çakır'ın cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Böylece İzmir genelinde, 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 27'ye çıktı.

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