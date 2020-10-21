İzmirli sağlık çalışanları meslektaşlarını unutmadı

İzmir Özel Can Hastanesi çalışanları salgınla mücadele süresince hayatını kaybeden sağlık personelleri için düzenlenen anma töreninde, vefat eden sağlık çalışanları için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunarak "Yaşatmak için yaşamalıyız" dedi. İzmir Özel Can Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Muzaffer Keskiner, salgına karşı en ön safhada mücadele veren sağlık çalışanlarına çok şey borçlu olduklarını belirtti.

BİRER KAHRAMANLAR

Korona virüs salgını mücadelesinin en ön safında yer alan sağlık çalışanlarının büyük fedakarlıklar yaptığını söyleyen Keskiner, "Yürüttüğümüz bu büyük savaşta onların en ön safta bulunarak, görevleri sırasında sevdiklerinden, ailelerinden ayrı kaldığına ve her türlü tehlikeyi göze alıp görevlerini büyük bir özveri ile yaptıklarına yakinen şahit olduk, oluyoruz. Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın sayısı her geçen gün artmaktadır. Derin üzüntü içerisindeyiz. Mücadelenin beyaz pelerinli kahramanlarına Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır diliyoruz. Ulusumuzun başı sağ olsun." dedi.