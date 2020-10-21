Kovid-19’a yakalandılar

Milletvekili Hamza Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaşadığı vücut kırgınlığından şüphelenerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Hastanesi'ne başvurduğunu belirtti.

"DULARINZI BEKLİYORUM"

Hastanede yapılan korona virüs testinin pozitif çıktığını ifade eden Hamza Dağ, paylaşımında "Vücut kırgınlığı şikayeti ile TBMM Hastanesi'ne başvurdum. Burada yapılan Kovid-19 testim pozitif çıkmıştır. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Dualarınızı bekliyorum" ifadelerine yer verdi. Hamza Dağ'ın yaptığı paylaşım sonrası iş, siyaset ve sanat camiasından birçok isim geçmiş olsun dileklerini sosyal medya üzerinden kendisine iletti.

ÇAKIN'IN TESTİ DE POZİTİF

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da, sosyal medya hesabından korona virüs testinin pozitif çıktığını bildirdi. Başkan Mehmet Çakın yaptığı açıklamada, yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ama sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti. Başkan Mehmet Çakın, "En kısa süre içerisinde iyileşerek yeniden görevimizin başına geçmeyi, sizlerle yeniden buluşmayı diliyorum. Dualarınızı bekliyor, saygı, sevgi ve en derin muhabbetlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

AK Partili Hamza Dağ'ın koronavirüs testi pozitif çıktı