112 personeli ihbara gitti, kardeşinin cansız bedeniyle karşılaştı

Kiraz ilçesi Arkacılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, seyir halinde ilerleyen Mustafa Z. idaresindeki 15 AAE 201 plakalı süt kamyonu, kavşaktan dönüş yapmak üzere yavaşladı. Bu sırada aşırı süratli olduğu iddia edilen Cemil Zülam (28) idaresindeki 35 EFM 60 plakalı Tofaş marka otomobil, kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil kullanılamaz hale gelirken, sürücü Cemil Zülam araçta sıkışarak feci şekilde can verdi. Kaza sonrasında bölgeye 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.





112 PERSONELİ İHBARA GİTTİ, KARDEŞİNİN CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

Kaza yerine gelen jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, 112 ekipleri de hızlıca geldiği olay yerinde kazazedelere müdahale etmek istedi. 112 ekibinden acil tıp teknisyeni Ela Zülam Oflaz ise kardeşi Cemil Zülam'ın kaza yaptığını ve olay yerinde yaşamını yitirdiğini öğrendi. Herkesi üzen bu durum yürekleri dağladı. Gözyaşlarına boğulan Eda Zülam Oflaz'ı ekip arkadaşları sakinleştirdi.





CEMİL ZÜLAM'IN BUGÜN DOĞUM GÜNÜYDÜ

Ölen otomobil sürücüsü Cemil Zülam'ın ise bugün doğum günü olduğu öğrenildi. Zülam'ın cansız bedeni Kiraz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Süt kamyonu sürücüsü Mustafa Z. kazanın ardından ifadesi alınmak üzere jandarma tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.