Baba katiline 12 yıl hapis

İZMİR'İN Urla ilçesinde 43 yaşındaki babası Osman Şaşmaz'ı tek kurşunla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu bulunan Buğra Şaşmaz, Urla'da son görülen duruşma sonrası 12 yıl hapis cezası aldı. Buğra Şaşmaz, babasının kendisine ve annesine karşı sürekli şiddet uyguladığını, olay günü de kendisini öldürmek istediğini iddia etmişti.

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

KORKUNÇ cinayet İzmir Urla'da geçtiğimiz yıl Altıntaş Mahallesi Sanayi Bölgesi'ne yakın bir dubleks evin alt katında yaşanmıştı. Buğra Vinç şirketinin sahibi Osman Şaşmaz, evinin alt katında komşuları tarafından kanlar içinde yaralı halde bulunmuştu.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

İKİ çocuk babası olan Osman Şaşmaz'ı kanlar içinde gören komşuları, sağlık ve emniyet ekiplerini arayarak ihbarda bulunmuştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Osman Şaşmaz'ın hayatını kaybettiğini tespit etmişti. Yapılan inceleme sonrası Şaşmaz'ın sırtından tek kurşunla öldürüldüğü belirlenmişti.



POLİSE TESLİM OLDU

OSMAN Şaşmaz'ın oğlu Buğra Şaşmaz, cinayetten saatler sonra polise giderek teslim olmuştu. Babasını, kendisine ve annesine şiddet uyguladığı, hakaret ve küfürler ettiği, olay günü de kendisini öldürmek istediği için öldürdüğünü söyleyen Buğra Şaşmaz, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Buğra Şaşmaz davanın son duruşmasından 12 yıl hapis cezası ile cezalandırıldı.

Fatih ŞENDİL