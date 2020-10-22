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Haberler İzmir Belediye otobüsü evlere çarptı

Belediye otobüsü evlere çarptı

Belediye otobüsü evlere çarptı
Giriş Tarihi: 22.10.2020

İZMİR'İN Konak ilçesinde kontrolden çıkarak iki eve çarpan belediye otobüsündeki yolculardan 6'sı hafif yaralandı. Zeytinlik Mahallesi 1171 Sokak'ta yol alan ESHOT otobüsü, yoldaki su birikintisi nedeniyle kontrolden çıkarak kaydı ve sokak üzerindeki evlere çarptı. Kazada yaralanan, otobüste bulunan yolculardan 6'sı çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Otobüsün çarptığı iki evde hasar oluştu.

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