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Haberler İzmir Can dostundan insanlık dersi! Ölen martıyı görünce bunu yaptı

Can dostundan insanlık dersi! Ölen martıyı görünce bunu yaptı

Görüntü 'den. Güzelbahçe ilçesinde, bir sokak köpeğinin ölen martının üzerine toprak atma anı çevredeki biri kişi tarafından görüntülendi.

22.10.2020, 12:14


Güzelbahçe ilçesinde bir sokak köpeği, sahilde telef olmuş martının yanına geldi. Köpek, kuşun cansız bedeninin üzerine toprak attı. Bu anlar ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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