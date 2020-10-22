Gençlik aşısı yaptıran kadın tanınmaz halde

İzmir'de 24 yaşındaki kadın, 'gençlik aşısı' adı altında yapılan işlem sonrası yüzünde ve boynunda yüzlerce nodül oluşması üzerine, güzellik merkezinin sahibi hakkında suç duyurusunda bulundu. Hollandalı anne ve Türk babanın kızı Seline Ferah Çalışkan, savcılığa verdiği dilekçede, daha önce de gittiği Konak'taki güzellik merkezinde, 'cildinin nemlendirilmesi için' önerilen gençlik aşısı uygulamasını yaptırdığını ama yüzünde ve boynunda şişlikler, kızarıklıklar oluştuğunu belirterek şikayetçi oldu. Yapılan işlem için 5 bin lira ödediğini kaydeden Çalışkan, uygulama sonrasında yüzünde ve boynunda şişlikler oluştuğunu, kaşıntı ve ağrı nedeniyle geceyi hastanede geçirdiğini bildirdi. Doktorların, yüzünde ve boynunda çok sayıda 'subkutan nodül' oluştuğunu ve 'şişliklerin kalıcı olabileceğini' söylediğini anlatan Çalışkan, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nden aldığı raporu da dilekçesine ekleyerek davacı oldu.

YÜZLERCE YARA OLUŞTU

Talihsiz kadın, şişliklerin kalıcı olup olmadığının biyopsi sonucu anlaşılacağını söyleyerek, "Sivilce izi bile bulunmayan cildim yüzlerce yara ve nodülle doldu. Kendime güvenimi yitirdim. Maddi ve manevi tazminat davası açacağım" dedi.









