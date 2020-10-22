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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 22 Ekim Perşembe!

'de elektrik kesintisi Perşembe!

'de bugün birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. tarihli kesinti detaylarını paylaştı. İzmirli vatandaşlar kesintiler ile ilgili detayları araştırıyor. Peki İzmir'de hangi ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar....

İzmir'de elektrik kesintisi 22 Ekim Perşembe!

22.10.2020, 09:07

Arıza veya çalışma kaynaklı olarak elektrik ve su kesintileri yaşanabiliyor. 'de bugün de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. bugünün kesinti detaylarını sayfasından duyurdu. İşte 23 Ekim Perşembe yaşanacak ilçeler....

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