Arıza veya çalışma kaynaklı olarak elektrik ve su kesintileri yaşanabiliyor. İzmir'de bugün de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını sayfasından duyurdu. İşte 23 Ekim Perşembe İzmir elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler....
İzmir'de elektrik kesintisi 22 Ekim Perşembe! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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