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İzmir'de elektrik kesintisi 22 Ekim Perşembe!

İzmir'de bugün birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik 22 Ekim tarihli kesinti detaylarını paylaştı. İzmirli vatandaşlar kesintiler ile ilgili detayları araştırıyor. Peki İzmir'de hangi ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar....