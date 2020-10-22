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Haberler İzmir İzmir'de iki otomobil çarpıştı

'de iki otomobil çarpıştı

'in Ödemiş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ekiplerince 'ne kaldırıldı.

İzmir'de iki otomobil çarpıştı

AA

22.10.2020, 08:35

Alınan bilgiye göre, Mehmet Yele (50) idaresindeki 35 Z 2796 plakalı otomobil, Ödemiş-Kiraz kara yolunda, Mustafa Sarıoğlu'nun kullandığı 35 BRD 33 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile Zeynep (44) ve Havva Sarıoğlu (65) yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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