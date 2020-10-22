İzmir'de iki otomobil çarpıştı

Alınan bilgiye göre, Mehmet Yele (50) idaresindeki 35 Z 2796 plakalı otomobil, Ödemiş-Kiraz kara yolunda, Mustafa Sarıoğlu'nun kullandığı 35 BRD 33 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile Zeynep (44) ve Havva Sarıoğlu (65) yaralandı.





Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İzmir'de bin 980 litre sahte içki ele geçirildi

İzmir'li genç kız hayatının şokunu yaşadı! Güzelleşmek için gitti bu hale geldi