Alınan bilgiye göre, Mehmet Yele (50) idaresindeki 35 Z 2796 plakalı otomobil, Ödemiş-Kiraz kara yolunda, Mustafa Sarıoğlu'nun kullandığı 35 BRD 33 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile Zeynep (44) ve Havva Sarıoğlu (65) yaralandı.
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Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İzmir'de iki otomobil çarpıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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