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Haberler İzmir Pandemi mağduru esnafa bir darbe de İZSU’dan

Pandemi mağduru esnafa bir darbe de ’dan

’da pandemi nedeniyle kapalı olan işletmesine gelen ağır su faturasıyla şaşkına dönen Bülent T., “47 liralık su tüketmeme rağmen 448 lira fatura geldi. Esnaftan yana olduğunu söyleyen ’li ’nin bu söylemleri sözde mi kaldı?” diye isyan etti.

Pandemi mağduru esnafa bir darbe de İZSU’dan
Giriş Tarihi: 22.10.2020

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İzmir'de kafe işletmeciliği yapan Bülent T., pandemi döneminde kapalı olan işyerinde sadece 1 ayda 47 liralık su tüketmesine rağmen kendisine toplam 448 liralık su faturası gönderen İZSU'ya tepki gösterdi.

"İNSAFSIZLIKTIR BU"
Buca'daki Menderes Caddesi'nde kafe açmak için işyeri kiralayan ancak pandemi nedeni ile işletmesini hiç faaliyete geçiremeyen Bülent T., bu süreçte işyerine gelen su faturaları ile ne yapacağını şaşırdı. Pandemi döneminde hayalini kurduğu kafeyi açamadığını ve bu süreçte işyerinin ikinci katında yaşadığını anlatan T., "Sadece 1 ayda 5 metreküp yani 47 liralık su tüketmişim. 330 liralık katı atık toplama bedeli, 23,70 liralık atık su bedeli derken gelen su faturası olmuş 448 lira. Böyle insafsızlık olmaz. Esnaftan yana olduğunu söyleyen CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu söylemleri sözde mi kaldı?" diye konuştu.

Metin BURMALI

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