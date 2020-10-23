Alınan bilgiye göre, Göksu Mahallesi'nde yaşayan V.N. ile oğlu E.N (36), henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba oğlunu silahla vurarak yaraladı.
Diğer aile üyelerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, E.N'yi önce Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine, ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.
E.N'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
V.N. gözaltına alındı.
İzmir'de aile faciası! Baba-oğul kavgası kanlı bitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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