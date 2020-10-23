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Haberler İzmir İzmir'de aile faciası! Baba-oğul kavgası kanlı bitti

'de ! kavgası kanlı bitti

Son dakika... 'in Buca ilçesinde babası tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı. Babası tarafından vurulan E.N'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İzmir'de aile faciası! Baba-oğul kavgası kanlı bitti

23.10.2020, 08:47

Alınan bilgiye göre, Göksu Mahallesi'nde yaşayan V.N. ile oğlu E.N (36), henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba oğlunu silahla vurarak yaraladı.

Diğer aile üyelerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, E.N'yi önce Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine, ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

E.N'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

V.N. gözaltına alındı.

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