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Haberler İzmir İzmir’de zehir tacirlerine ardı ardına baskınlar: 13 kişi tutuklandı

’de zehir tacirlerine ardı ardına baskınlar: 13 kişi tutuklandı

Son dakika... polisi zehir tacirleirne ağır darbe vurdu. İzmir’de, ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 60 şüpheliden 13’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir’de zehir tacirlerine ardı ardına baskınlar: 13 kişi tutuklandı

23.10.2020, 14:29

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda, 1 kilo 127 gram esrar maddesi, 443 gram metamfetamin maddesi, 126 adet uyuşturucu hap ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonlarda, uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı iddia edilen 60 kişi yakalanırken, bu şüphelilerde 13'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

İHA

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