İzmir'de kent merkezine inen domuz sürüsünü vatandaşlar görüntüledi

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Evka- 3 Mahallesi'nde, vatandaşlar tarafından yaban domuzu sürüsü görüntülendi. Doğal ortamlarında yiyecek bulamayan yaban domuzu sürüsü, kent merkezine indi. Domuzları gören bir vatandaşlar, büyük bir şaşkınlık içerisinde cep telefonları ile sürüyü görüntüledi. Çevrede ve çöp konteynerlerinin etrafında yiyecek arayan domuz sürüsü, bir süre sonra gözden kaybolarak tekrar ormanlık alana döndü.

DHA