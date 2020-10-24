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Haberler İzmir İzmir'de kent merkezine inen domuz sürüsünü vatandaşlar görüntüledi

'de kent merkezine inen sürüsünü vatandaşlar görüntüledi

Son dakika... 'in ilçesinde, aç kalan sürüsü, ormanlık alandan kent merkezine inerek yiyecek aradı. O anlar ise vatandaş kamerasına yansıdı.

İzmir'de kent merkezine inen domuz sürüsünü vatandaşlar görüntüledi

24.10.2020, 08:28

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Evka- 3 Mahallesi'nde, vatandaşlar tarafından yaban domuzu sürüsü görüntülendi. Doğal ortamlarında yiyecek bulamayan yaban domuzu sürüsü, kent merkezine indi. Domuzları gören bir vatandaşlar, büyük bir şaşkınlık içerisinde cep telefonları ile sürüyü görüntüledi. Çevrede ve çöp konteynerlerinin etrafında yiyecek arayan domuz sürüsü, bir süre sonra gözden kaybolarak tekrar ormanlık alana döndü.

DHA

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