Kapkaç kamerada

Bankadan çıkan ve alışveriş yapmak için pazara giden yaşlı adamın bir süre peşinden giden 3 kişi, R.E'nin pazardan aldığı poşetleri düzeltmeye çalıştığı anda, bir anlık dalgınlığından faydalanarak cebinde bulunan 25 bin TL'yi kapıp kaçtı. Olayın ardından R.E, polisi arayarak durumu bildirdi.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis ekipleri, olayı gerçekleştiren 3 şüphelinin kimliğini tespit etti. Ekipler, akraba olduğu öğrenilen Y.D, S.D. ve U.D'yi yakalamak için çalışma başlattı.

PARA DA BULUNDU

Yapılan çalışma neticesinde, 3 şüpheli kapkaç usulü ile çaldıkları 25 bin TL ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1'i kadın 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, olay yerinin yakınlarında yapılan incelemelerde, olay anını saniye saniye görüntüleyen bir güvenlik kamerası tespit edildi. Görüntülerde, yaşlı adamı bir süre izleyen 3 şüpheli, R.E'nin poşetleri düzeltmeye çalıştığı sırada, arkasından gelerek cebindeki 25 bin TL'yi alıyor, durumu fark eden R.E. ise şüpheliye direnmeye çalışsa da çabası sonuç vermiyor.