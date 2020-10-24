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Haberler İzmir TIR’la çarpışan otomobilde 1 ölü

TIR’la çarpışan otomobilde 1 ölü

TIR’la çarpışan otomobilde 1 ölü
Giriş Tarihi: 24.10.2020

İZMİR'İN Kiraz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kiraz istikametinden Ödemiş istikametine giden Cemil Zülam (28) idaresindeki 35 EFM 60 plakalı otomobil, Arkacılar Mahallesi yakınlarında, Mustafa Zorlu'nun kullandığı 15 AAE 201 plakalı süt taşıyan TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Zülam'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma, TIR sürücüsünü gözaltına aldı.

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